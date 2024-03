Maltempo: Murazzi di Torino chiusi dopo la mezzanotte

I Murazzi di Torino, lungo il fiume Po, verranno chiusi dalla mezzanotte fino a domani pomeriggio, con accesso interdetto sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Lo ha deciso il Comune, visto l'intensificarsi della pioggia che sta candendo in queste ore sul capoluogo piemontese.

Già questa mattina è iniziata l'attività di smontaggio e rimozione di arredi e ombrelloni dei locali.

La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile. Non risultano al momento criticità da segnalare in città ed è stata confermata la corsa 'Just the Woman I am', seppur con un percorso ridotto. Per quanto riguarda il livello dei fiumi, al momento ancora al di sotto dei livelli di guardia, la piena è attesa per la tarda mattinata di domani quando i livelli del Po potrebbero superare la banchina, per poi stabilizzarsi. Prosegue il monitoraggio anche per quanto riguarda le strade collinari. "La situazione è sotto controllo - dice il sindaco Stefano Lo Russo - grazie al lavoro della Protezione civile. Come sempre, continuiamo a presentare la massima attenzione all'evolversi dei fenomeni meteo, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza di cittadini e cittadine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA