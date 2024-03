Maltempo: massi e pericolo valanghe chiuse strade nel Vercellese

Il maltempo ha provocato in queste ore la chiusura di diverse strade in Valsesia, provincia di Vercelli. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti sulla SP299 a Piode per la caduta di un grosso masso staccatosi dal versante. Per ragioni di sicurezza, la strada per Alagna è stata chiusa al traffico veicolare fino a nuove disposizioni della Provincia. Non si segnalano feriti.

Da ieri, a causa del pericolo valanghe, è chiusa al traffico la SP124 che da frazione Ferrate arriva a Carcoforo. Sempre dalla giornata di ieri uno smottamento ha bloccato il tratto della Sp72 in località Torame, ma solo nel senso di marcia da Borgosesia verso Crevacuore, mentre si può viaggiare nell'altra direzione.

Chiusa da giovedì, per la caduta di massi, la SP10 verso Rima.

Intanto la società Monterosa ha disposto la chiusura di tutto il comprensorio per la giornata di oggi, per le abbondanti precipitazioni e per il rischio valanga, che fa segnare un grado di pericolo 4 su 5.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA