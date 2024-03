La pioggia su Torino non ferma la 'Just the woman I am'

Nonostante la pioggia e con un percorso ridotto rispetto a cinque chilometri previsti, a Torino si è corsa questo pomeriggio la 'Just the woman I am', a favore della ricerca sul cancro, partita da piazza Vittorio Veneto con arrivo in piazza San Carlo, dov'era stato allestito il villaggio. Una marea di ombrelli e l'ormai tradizionale colore rosa hanno invaso le vie del centro.

"La pioggia non ha fermato la passione delle tantissime persone che anche quest'anno hanno riempito le nostre strade e le nostre piazze - dice il sindaco Stefano Lo Russo - Vedere, nonostante il maltempo, una partecipazione così grande, in nome della ricerca e di una causa comune e condivisa, rende ancora più bella questa giornata".

"Grazie davvero agli organizzatori di questo evento che ogni anno diventa sempre più grande e partecipato, e a tutti e a coloro che hanno colorato di rosa la nostra città", conclude il sindaco.



