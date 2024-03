Donati a Biella 50 kit per le donne vittime di violenze

Un kit per le donne che giungono in pronto soccorso a Biella vittime di una violenza di genere e sessuali. L'associazione Non Sei Sola, in collaborazione con altre associazioni del territorio, hanno donato 50 kit all'ospedale biellese contenenti una camicia da notte in diverse taglie, slip, ciabattine, dentifricio e spazzolino, oltre che campioni monodose di bagnoschiuma, detergenti e qualche filtro per tisane.

Ogni kit contiene inoltre il volantino del Centro Antiviolenza con tutte le informazioni necessarie per mettersi in contatto con il Punto di Ascolto Antiviolenza. Il testo è riportato in più lingue per essere facilmente comprensibile da qualsiasi donna.



