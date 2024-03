Problemi per il maltempo nell'Alessandrino, allagato sottopasso

Problemi e criticità in provincia di Alessandria, creati dalle precipitazioni diffuse per una nuova fase di maltempo. Nella serata di venerdì - come indicato dalla protezione civile - è stato chiuso per allagamento il sottopasso al chilometro 0+100 della provinciale 238 in territorio di Frascaro, a pochi chilometri dal capoluogo.

In frazione Ovrano di Acqui Terme invece è stato segnalato il crollo di un muro, dovuto proprio alla pioggia, così la strada è aperta, ma con restringimento di carreggiata. Disagi anche a Sale, nel Tortonese, con la presenza in alcune vie di acqua proveniente dalla tracimazione dei fossi colmi.

Dopo un'annunciata tregua nella mattinata di sabato, dal pomeriggio e soprattutto per la domenica è attesa una marcata intensificazione dei fenomeni, con precipitazioni forti o molto forti e rinforzi di vento in area appenninica.



