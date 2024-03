Omicidio nell'Astigiano, i sospetti sulla figlia 19enne

Sarebbe vicina una svolta nelle indagini per l'omicidio di un uomo, avvenuto ieri sera nell'Astigiano, a Nizza Monferrato, al termine di una lite. I sospetti degli investigatori, vanno verso la figlia, 19 anni. La vittima, uccisa a coltellate, è Akhyad Sulaev, 50 anni, immigrato in Italia alcuni anni fa con la moglie e quattro figli, di cui la sospettata è la più grande, come riportano alcuni quotidiani locali online.

I carabinieri della vicina Canelli lavorano dal tardo pomeriggio di ieri con quelli di Nizza per ricostruire l'accaduto e per ascoltare le testimonianze di chi era presente in casa, coordinati dalla procura di Alessandria, ma al momento non riferiscono ufficialmente di un fermo della ragazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA