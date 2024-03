Musumeci, 'lavorare su sicurezza e prevenzione disastri'

"Quello della protezione civile è un lavoro che vede un forte elemento emotivo. Volontariato significa spendersi per gli altri, senza conoscere il volto o il nome per chi si spende il proprio tempo libero". A dirlo è stato il ministro della protezione civile, Nello Musumeci, che oggi ha incontrato i volontari del coordinamento di Biella.

"Dobbiamo convivere - ha aggiunto il ministro - con un rischio sempre più incombente in un territorio fragile. Da un lato serve una prevenzione strutturale, dall'altro serve una nuova cultura del rischio affidata alle scuole. Dobbiamo capire che se vogliamo evitare ulteriori disastri dobbiamo lavorare seriamente pubblico e privato".

Nello specifico di Biella Musumeci ha apprezzato l'organizzazione e il parco macchine a disposizione. "Ho visto una comunità degna di questo nome" ha aggiunto. Ad accompagnalo è stato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Dellevedove, con l'assessora regionale Elena Chiorino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA