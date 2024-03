L'astigiano Danilo Amerio protagonista a The Voice Senior

Un astigiano ieri sera è stato tra i protagonisti di 'The Voice Senior 2024', il talent-show di Raiuno condotto da Antonella Clerici in onda ogni venerdì in prima serata su Raiuno. È Danilo Amerio, cantautore scoperto da Pippo Baudo che negli anni Novanta tra il 1992 e il '95 prese parte con successo a quattro Festival di Sanremo. L'artista ha incantato i coach Gigi D'Alessio, Arianna, Clementino e Loredana Bertè durante la blind audition, esibendosi al pianoforte intonando 'Scrivimi' di Nino Buonocore, venendo subito riconosciuto da tutti e quattroe con una standing ovation del pubblico.

Amerio, anche autore e produttore di successi per Fausto Leali, Mia Martini, Raf, Umberto Tozzi, Adriano Celentano e Marco Masini, ha poi accennato 'Donna con te', da lui scritta per Anna Oxa, e ha scelto di far parte del team di Gigi D'Alessio.



