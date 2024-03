Il Salone del vino di Torino con 350 cantine

Dopo la settimana di eventi Off diffusi in tutta la città, organizzati dal 27 febbraio al 1 marzo, è in partenza il lungo weekend che vedrà protagonisti produttori e produttrici, consorzi ed enoteche regionali e durante il quale si potranno degustare i vini di oltre 350 cantine. È il Salone del vino di Torino, in programma da oggi al 4 marzo, tra le Ogr Torino e il Museo nazionale del Risorgimento italiano L'obiettivo è raccontare il Piemonte del vino in tutte le sue sfaccettature e tipicità, attraverso la lente di ingrandimento della sostenibilità. Un viaggio lungo tre giorni che narra i terroir, con l'obiettivo di valorizzare la grande diversità e la ricchezza vitivinicola del Piemonte. "L'edizione 2024 del Salone del Vino di Torino sarà un'esperienza autentica e coinvolgente: avremo l'opportunità di entrare in contatto diretto con cantine provenienti da tutta la nostra regione, con giovani produttori e realtà di eccellenza, assaporando il vino in un contesto che va oltre la degustazione. Ricostruiremo e restituiremo uno spaccato omogeneo e articolato del nostro territorio" spiega Patrizio Anisio, direttore del Salone del vino di Torino.

La manifestazione è organizzata da Klug Aps, con il patrocinio e il sostegno di Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Turismo Torino e Provincia; con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino; con il contributo di Fondazione Crt e con la partecipazione e la collaborazione di Regione autonoma Valle d'Aosta, Camera valdostana delle imprese e delle professioni, Ascom Confcommercio Torino e Confesercenti di Torino e Provincia.



