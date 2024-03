Cane in un dirupo sulle montagne del Torinese, recuperato

Un cane di grossa taglia, un pastore del Bernese, è caduto in un dirupo stamani durante un'escursione a Claviere (Torino), verso il confine francese con la Valle Gimont. Ferito a una zampa, era incapace di risalire, quindi il suo conduttore ha chiesto soccorso e sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa, insieme ai colleghi specializzati nel soccorso sulle piste e ai francesi di Briancon, sia per il recupero che per il trasporto.

L'animale, Giotto, è stato stabilizzato su una barella-toboga e trainato a valle da motoslitte cingolate.



