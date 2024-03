Tumori di testa e collo, studiosi per 4 giorni ad Alba

La Fondazione Ferrero, ad Alba, dal 13 al 16 marzo, ad Alba, ospita due incontri di grande rilevanza dedicati all'Oncologia cervico-cefalica: il 10° Congresso nazionale dell'associazione italiana Aiocc, in programma il 13 e 14 marzo, e nei giorni successivi il workshop europeo di chirurgia robotica, promosso dall'Ehns (European Head and Neck Society).

Tra i temi in agenda nei lavori congressuali il ruolo della nutrizione e delle terapie di supporto nel paziente oncologico, considerando che i tumori di testa e collo impattano molto negativamente sul primo tratto dell'apparato digerente come la bocca e la gola.

Nel workshop europeo di chirurgia robotica saranno presenti alcuni dei migliori specialisti mondiali di tecnica chirurgica mini-invasiva che illustreranno la panoramica delle attuali applicazioni, delle tecnologie più all'avanguardia e delle nuove indicazioni alla chirurgia robotica.

Tra i partecipanti Yoon Woo Koh, professore di otorinolaringoiatria e di clinica per il cancro della tiroide presso lo Yonsei University College of Medicine di Seoul, in Corea. È previsto il suo intervento come relatore in diverse sessioni e l'esecuzione di una procedura chirurgica robotica presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, in presenza di un gruppo di specializzandi e giovani specialisti provenienti da tutta Europa, che verrà trasmessa in diretta nell'Aula Magna della Fondazione Ferrero.

si e cura per la gestione dei casi maggiormente complessi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA