Più accessibili i parcheggi disabili ospedale Giovanni Bosco

Barriere architettoniche abbattute per rendere più accessibile l'area di parcheggio disabili di fronte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. L'intervento è stato progettato, realizzato e finanziato dall'Unione Industriali che se ne prenderà ora cura, grazie alla disciplina delle opere pubbliche a spese del privato che consente l'affidamento temporaneo di uno spazio comunale al soggetto attuatore di un'opera di pubblica utilità.

Nello specifico, in corrispondenza dei 15 stalli destinati ai portatori di handicap, sono state realizzate rampe d'accesso al marciapiede, prima assenti, mentre il nuovo disegno degli spazi di sosta a pettine ne ha consentito l'allargamento. Inoltre è stata rivista la segnaletica, anche per evidenziare l'uso esclusivo dei posti. "Il ruolo dell'Unione Industriali Torino - dice il presidente Giorgio Marsiaj - contempla anche, nei confronti della comunità di cui è parte integrante, una funzione di responsabilità sociale che va al di là delle mere funzioni istituzionali dell'associazione e si esprime in un'attenzione concreta a questioni di pubblica utilità"- "Questo intervento - aggiunge l'assessore alla Cura della città e al Verde pubblico, Francesco Tresso - è un esempio virtuoso di collaborazione fra pubblico e privato, una modalità che intendiamo seguire sempre di più, in un'ottica di interesse collettivo e di partecipazione attiva dell'intera comunità cittadina".



