Piogge e neve oltre 1.000 metri, è di nuovo allerta maltempo

Allerta maltempo per il Piemonte, prevista per domenica, quando - secondo le analisi di Smi (Società meteorologica italiana) - potrebbero cadere fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore, con "nevicate abbondanti oltre i 1.000 metri" in "grado di provocare "disagi e criticità anche importanti".

Le aree più esposte al maltempo sono i settori montani, i fondovalle e le zone prealpine tra Torinese, Valle d'Aosta orientale, Biellese, Val Sesia, Verbano e Novarese. E già domani in Piemonte è allerta valanghe: il livello di pericolo nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è "forte" (4, sulla scala europea che arriva a 5) sulle Alpi Pennine e Lepontine, "marcato" (livello 3) sugli altri settori alpini. E sono previste altre intense nevicate La nuova ondata di maltempo, dopo 5 giorni già caratterizzati da abbondanti precipitazioni, arriva alla fine dell'inverno meteorologico, che in Piemonte è stato il più caldo degli ultimi 70 anni, secondo quanto riporta oggi Arpa.

Nel trimestre dicembre-gennaio-febbraio, la temperatura media è stata di 4,5 gradi, con un'anomalia di 3 gradi rispetto al periodo di riferimento che va dal 1991 al 2020. Battuto di mezzo grado il record di altri due anni del terzo millennio, il 2007 e il 2020.

Ancora più forte, rispetto alla media, lo scarto di febbraio: 3,9 gradi oltre la norma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA