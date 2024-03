Morti sul lavoro, protesta al supermercato a Porta Nuova

Manifestazione di protesta, nel tardo pomeriggio di oggi, davanti al supermercato Esselunga, alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, a Torino. Un gruppo di qualche decina di attivisti ha organizzato un presidio all'ingresso del centro commerciale esponendo gli striscioni con le scritte 'Basta morire di lavoro' e 'Non c'è una morte che non sia importante", e l'invito a boicottare la catena Esselunga.

La protesta è stata organizzata due settimane dopo il crollo nel cantiere di Firenze nel quale sono morti cinque operai, impegnati nel cantiere per la realizzazione di un supermercato di Esselunga.



