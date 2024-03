Lite in famiglia, accoltellato a morte nell'Astigiano

Un uomo, di circa 50 anni, è morto dopo essere stato accoltellato, a Nizza Monferrato (Asti). Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, in via San Giovanni, sarebbe stato ucciso al culmine di una lite in famiglia. La vittima è - secondo quanto hanno comunicato i militari - un extracomunitario.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Nizza Monferrato, Canelli e Asti, sul luogo del delitto è intervenuto il pm della procura di Alessandria.

Dopo avere raccolto le prime testimonianze i carabinieri stanno sentendo, in caserma, una figlia diciottenne della vittima. Quando i soccorritori sono arrivati nell'abitazione di Nizza Monferrato, l'uomo era ancora in vita, ma è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo. Il tragico litigio è avvenuto in una casa in via Valle San Giovanni.





