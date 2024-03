Ita Airways, al via quinto volo diretto tra Torino e Roma

A giugno partirà il quinto volo diretto di Ita Airways tra gli aeroporti di Torino e Roma: i biglietti sono in vendita da oggi.

Il nuovo collegamento prevede tutti i giorni tranne il sabato un volo Roma Fiumicino - Torino con partenza da Roma alle 18 e arrivo nel capoluogo piemontese alle 19,10, e un volo Torino - Roma Fiumicino con partenza da Torino alle 19,55 e arrivo nella capitale alle 21,05.

Complessivamente la compagnia aerea avrà cinque voli in partenza da Roma alle 9.15, 13.15, 17.20, 18, 21. 35, e cinque in partenza da Torino alle 06.55, 11.15, 15.20, 19.20, 19.55.

Nell'estate, Ita Airways opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali.



