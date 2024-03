Guide Ascom Piemonte, Barbara Sapino confermata presidente

Barbara Sapino, guida turistica dal 2012 in lingue inglese e frances,e è stata confermata alla presidenza dell'associazione Gia Piemonte guide e accompagnatori turistici di Ascom Confcommercio Torino e provincia per il biennio 2024/2026. Confermati anche Roberto Boselli vicepresidente, Eugenio Buffa di Perrero tesoriere, la segretaria Laura Sgarlazzetta e la decana Elda Brunelli, consigliera. Affiancano il direttivo anche Savina Piovano e Laura De Nardo.

"Gia Ascom si conferma un'associazione viva, visibile e fortemente radicata sul territorio, interlocutore privilegiato con le principali istituzioni e partecipe a tutti i Tavoli del turismo, sostenitrice di nuove collaborazioni con le altre associazioni. Tra le prossime sfide del direttivo, l'orientamento delle guide abilitate a destreggiarsi con la nuova legge nazionale attesa più di 10 anni, che è in fase di decreto attuativo" sottolinea Sapino..

Tra le linee guide del mandato, "la formazione continua delle guide, le iniziative per far emergere il valore del lavoro e la professionalità dei soci Gia Ascom, la valorizzazione del ruolo di ambasciatori del territorio e il contrasto all'abusivismo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA