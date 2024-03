Covid: stabile in Piemonte, 64 casi nell'ultima settimana

Un andamento stabile viene registrato per il Covid in Piemonte nella settimana dal 22 al 28 febbraio, in cui sono stati registrati 64 nuovi casi (-39).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 3 (-4), Asti 0 (invariato), Biella 0 (-3), Cuneo 9 (-5), Novara 5 (-2), Vercelli 1 (-2), Vco 4 (+3), Torino città 15 (-6), Torino area metropolitana 24 (-14). I dati sono contenuto nel focus settimanale che viene fornito dalla Regione Piemonte, nel quale la situazione viene definita "sotto controllo" e l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta allo 0,9%, quella dei posti letto in terapia intensiva allo 0,2%, mentre la positività dei tamponi è all'1,1%.

I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 9. Suddivisi per province: Alessandria 3, Asti 0, Biella 0, Cuneo 9, Novara 5, Vercelli 1, Vco 4, Torino città 15, Torino area metropolitana 24. L'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 1,5 (-37,9%) rispetto a 2,4 del periodo precedente. Nella fascia di età 19-24 anni non si sono registrati casi. Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è 0,5 (-61,5). Tra i 45 e i 59 anni si attesta a 1,1 (-38,9%). Nella fascia 60-69 anni è 1,6(-30,.4%). Tra i 70-79 anni è 2,5 (-54,5%). Nella fascia sopra gli 80 anni l'incidenza risulta 6,9 (-4,2%). Non si sono registrati casi nelle fasce di età 0-2, 3-5, 6-10 e 11-13. Nella fascia tra i 14 e i 18 anni l'incidenza è 0,5 (invariata).



