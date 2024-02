Tav, consegnata seconda fresa per il tratto più lungo del tunnel

A Schwanau, in Germania, nella fabbrica della società Herrenknecht, è stata consegnata oggi la quinta delle 7 frese per lo scavo del tunnel di base, la galleria lunga 57,5 chilometri tra Italia e Francia, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. A riceverla il raggruppamento franco-italiano Elyot, composto da Eiffage Génie civil (mandataria), Spie batignolles génie civil, Ghella e Cogeis.

Alla cerimonia erano presenti il presidente e il direttore generale di Telt, il promotore pubblico incarico di costruire l'infrastruttura, Daniel Bursaux e Maurizio Bufalini, la coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radičová e la presidente francese della Commissione intergovernativa sulla Torino-Lione, Josiane Beaud.

La quinta fresa, insieme alla sua gemella, consegnata lo scorso 21 dicembre, dovrà scavare il tratto più lungo e complesso del tunnel di base del Moncenisio: 18 km attraverso il confine tra Francia e Italia, dall'area di Villarodin-Bourget/Modane al sito di sicurezza sotterraneo di Clarea, in Valle di Susa, nel punto più profondo del tracciato dell'opera.

La fresa ha una testa del diametro di 10,4 metri, è lunga 334 metri, pesa 3.200 tonnellate e ha una potenza massima di 4.900 kW.



