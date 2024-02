Studente ferito da bici, pm chiede 14 anni per imputato 19enne

Il pubblico ministero Livia Locci ha chiesto 14 anni di carcere per uno dei giovani imputati per il caso di Mauro Glorioso, lo studente universitario siciliano che il 21 gennaio 2022 riportò lesioni gravissime dopo essere stato colpito da una bici elettrica lanciata dalla balaustra del lungofiume dei Murazzi del Po a Torino.

Il processo si sta celebrando con il rito abbreviato.

L'imputato, diciannovenne, è chiamato a rispondere di tentato omicidio. La pm ha affermato che non gli devono essere riconosciute le attenuanti generiche. La bicicletta venne volontariamente fatta cadere verso un gruppo di persone in attesa di entrare in un locale.

Per questa vicenda sono già stati condannati in primo grado tre minorenni a pene variabili dai nove anni e nove mesi e sei anni e otto mesi. Una ragazza, maggiorenne, sarà processata a dicembre con il rito ordinario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA