Scade contratto solidarietà, senza stipendi lavoratori Delgrosso

Scade domani, 1° marzo, il contratto di solidarietà applicato per i dipendenti della Delgrosso, un'azienda del settore automotive che ha sede a Nichelino, in provincia di Torino, e produce filtri per abitacolo, olio, benzina e diesel. E' tra le aziende fornitrici di Stellantis.

La Delgrosso, che 108 dipendenti ed è nata nel 1951, utilizza da un anno l'ammortizzatore sociale dopo avere ridotto sensibilmente i volumi produttivi e di conseguenza anche il suo fatturato. In forte difficoltà finanziarie, la Delgrosso ha annunciato che nei prossimi giorni preparerà la documentazione necessaria per una procedura concorsuale.

I sindacati ricordano che i dipendenti non hanno ricevuto parte della tredicesima mensilità e parte dello stipendio di gennaio e non avrebbe la possibilità di pagare gli stipendi di febbraio. Martedì sindacati e lavoratori saranno in presidio davanti a Palazzo Lascaris, a Torino, e chiederanno di essere ricevuti dal Consiglio regionale del Piemonte.



