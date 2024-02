Santuario di Oropa, nell'ultimo anno +17% di visitatori

Con un totale di 20.152 pernottamenti e 12.089 arrivi, il 2023 a Oropa (Biella) ha visto un aumento dei visitatori del 17% rispetto all'anno precedente.

Il turismo di prossimità è ancora il principale motore di questo incremento, con la maggior parte dei turisti provenienti da Piemonte, Lombardia e Veneto.

Molti stranieri hanno scoperto il fascino del santuario: oltre alle vicine Francia, Germania e Svizzera (+ 65% rispetto al 2022), c'è stato un incremento di turisti provenienti dagli Stati Uniti.

Nell'anno del Giro d'Italia, che farà tappa a Oropa domenica 5 maggio, il Santuario continuerà a lavorare in collaborazione con le associazioni e gli enti locali per promuovere le ciclovie di Oropa, il percorso adatto alle e-bike tracciato lo scorso anno proprio grazie al bando In Luce.

"In considerazione degli ottimi risultati registrati lo scorso anno, desideriamo esprimere la nostra soddisfazione e gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo - commentano gli amministratori delegati Giancarlo Macchetto e don Stefano Vaudano - . L'aumento significativo delle presenze e degli arrivi riflette non solo l'efficacia delle nostre iniziative, ma anche il crescente apprezzamento da parte dei visitatori per l'offerta culturale del Santuario di Oropa".



