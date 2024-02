Francois, con incentivi forte aumento produzione a Mirafiori

"Ringrazio il ministro Urso il nuovo schema di incentivi che entrerà in vigore a breve sarà uno stimolo fondamentale per la produzione nei nostri stabilimenti italiani. Non solo Pomigliano e la Panda, ma anche Mirafiori e la 500 elettrica. A Pomigliano la produzione aumenterà del 20%, nella fabbrica torinese i numeri saranno ancora più importanti".

Lo ha detto Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, in una conferenza stampa presso la fabbrica campana dove la Panda viene prodotta dal 2011.



