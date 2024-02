Federico Chiodi si ricandida a sindaco di Tortona

Federico Chiodi (Lega), 45 anni, si ricandida sindaco di Tortona (Alessandria). Lo appoggiano Lega, FdI, FI e la Lista Civica del suo vice Fabio Morreale.

"I 'buoni proposti' per il prossimo quinquennio - spiega Chiodi - sono ancora lavoro; promozione del territorio; attenzione agli ultimi - dalle case popolari all'assistenza per disabili, anziani, famiglie i giovani, offrendo opportunità lavorative grazie a nuovi indirizzi scolastici. Oltre a quello già avviato per la Logistica, anche il Musicale e Sportivo. Il tutto per una Tortona più sicura, bella, ordinata. Non sono ciance, lo faremo", promette Chiodi.



