Da Capitol Hill a Hong Kong, immagini di un mondo in rivolta

L'assalto a Capitol Hill e i movimenti di piazza durante la campagna elettorale del 2021, la rivoluzione pacifica degli ombrelli gialli a Hong Kong e la resistenza degli Indiani d'America negli anni '70: tre sguardi su tre modi di ribellarsi nella società di ieri e di oggi. Sono raccontati dagli scatti di due fotografi e un giornalista nella nuova mostra di Flashback Habitat, a Torino, 'Insurrezioni.

Fotografie di una protesta: tre storie di attivismo, tra giornalismo e fotografia', aperta da domani al 2 giugno. Oltre 250 le fotografie si incrociano nelle tre esposizioni, Yellow Movement di Enrico Gili, Wounded Knee Indiani alla riscossa di Angelo Quattrocchi e Path to Insurrection del pluri premiato fotografo americano Chris Suspect che racconta i recenti anni caldi degli Usa. La sua mostra è divisa come una saga a capitoli, Election Night, 4 Years of protest, Biden Wins, January 6, Epilogue (Biden inauguration).

"Questi tre progetti hanno in comune l'energia - sottolinea il direttore artistico, Alessandro Bulgini -, questi autori colgono quanto la comunità possa essere fonte energetica. È un momento storico particolare e ho deciso di cogliere questa occasione facendo un giro largo. La gente che va in piazza e si espone rappresenta questo momento storico, anche con immagini che arrivano da tempi diversi. È una mostra che invita a riflettere".



