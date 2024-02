Ad Asti la prima di 'The Witches Seed', firmata da Copeland

Il 25 maggio partirà dal Teatro Alfieri di Asti il tour di "The Witches Seed", l'opera rock firmata dal musicista e fondatore dei Police, Stewart Copeland, con i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders che si aggiungono alle composizioni di Copeland, e Irene Grandi nel ruolo di protagonista.

The Witches Seed è prodotto dalla Fondazione Tones on the Stones che ha commissionato l'opera per l'inaugurazione, a luglio 2022, di Tones Teatro Natura, uno spazio/ecosistema dedicato alla ricerca artistica, all'innovazione, alla conoscenza e al benessere individuale e collettivo situato in un territorio montano in Valle Ossola, tra boschi, vigneti terrazzati e antichi borghi in pietra.

"Siamo onorati di poter ospitare un'opera rock firmata da Stewart Copeland, uno dei nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, che, partendo dal successo planetario con i Police, negli anni ha saputo esplorare nuovi linguaggi e generi, confermandosi un Maestro anche nel campo delle colonne sonore - annotano il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e l'assessore comunale alla Cultura, Paride Candelaresi - Consideriamo The Witches Seed la perfetta anteprima per la nuova edizione di AstiLirica, con elementi di contaminazione musicale che possono attrarre un pubblico trasversale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA