Via libera del ministero a Recycling Hub tessuti nel Biellese

"In un mondo che chiede a gran voce di ridurre gli sprechi, Biella è pronta a mettere a disposizione il suo know-how unico nel tessile e la straordinaria capacità di innovare. Il Recycling Hub non è solo una grande opportunità di lavoro per il territorio, ma rispecchia a pieno l'idea di economia Green che ritengo sia giusto perseguire".

Così l'assessora a Istruzione e merito, lavoro e formazione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha annunciato il via libera del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al progetto di Recycling Hub localizzato nel territorio biellese, parlando dalla 61/a edizione di Filo, aperta oggi a Allianz MiCo Milano. Il nostro obiettivo - ha sottolineato Paolo Barberis Canonico, vicepresidente Unione industriale biellese - è realizzare un centro di trasformazione, ricerca, raccolta e riutilizzo dei materiali tessili per creare un vantaggio concreto al settore tessile, sia dal punto di vista ambientale che in termini di efficienza, grazie all'utilizzo di meno risorse e meno sprechi. Per farlo, abbiamo individuato come partner strategico A2a".

"Siamo lusingati che proprio qui a Filo - ha commentato Paolo Monfermoso, responsabile di Filo - faccia un passo avanti significativo il progetto del Recycling Hub biellese, improntato sulla collaborazione tra attori istituzionali e industriali e orientato alla soluzione concreta di sfide reali e pressanti per le imprese del settore, secondo un approccio che Filo condivide e promuove in tutte le sue attività". "Le esperienze come il Recycling Hub di Biella - ha aggiunto Sergio Tamborini, presidente Smi (Sistema Moda Italia) - possono candidarsi a essere di supporto ai consorzi, nell'attesa di operare a pieno regime una volta che le normative Ue saranno recepite dal legislatore italiano". Marco Farina, responsabile valutazione e sviluppo progetti A2A Ambiente, ha dichiarato: "Abbiamo scelto di essere partner del progetto di Recycling Hub per mettere a disposizione del territorio biellese la nostra consolidata esperienza nell'economia circolare e contribuire alla creazione di una nuova filiera del riciclo nel settore tessile".



