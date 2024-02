Riaperte nel Torinese strade chiuse per pericolo valanghe

Sono state regolarmente riaperte nel torinese alcune strade provinciali che erano state chiuse per pericolo di valanghe. Sono la provinciale 169 di Prali dalla località Pomeifre alla località Prali Villa, e la provinciale 170 di Massello. Erano state chiuse in via precauzionale dalla Città metropolitana di Torino in orario notturno, sulla basse dell'allerta emessa dalla Commissione Locale Valanghe Unione Montana Valli Chisone e Germanasca. Al momento della riapertura, comunica la Città metropolitana, "non sussistevano sui versanti criticità tali da richiedere provvedimenti di restrizioni della viabilità".

Ripristinata anche la provinciale 23 nel Comune di Usseaux, dove è stato rimosso un modesto scivolamento di neve dalla scarpata sovrastante che aveva parzialmente chiuso la strada. La rimozione è stata fatta dalla ditta incaricata per lo sgombero neve delle strade.



