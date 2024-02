Pausa del maltempo ma resta allerta gialla per valanghe

Fino a domani resta l'allerta gialla per le valanghe su gran parte delle vallate piemontesi, con un grado di pericolo "forte". Nel frattempo, si registra una parziale tregua nel maltempo con piogge in alcuni località così abbondanti come non si verificavano dal maggio scorso: 135,9 millimetri a Capanne Marcarolo, 123.4 ai Laghi di Avagnina, in provincia di Alessandria; 113.8 a Corio (Torino), 113 a Barge (Cuneo).

Tra questa sera e domani mattina parziali schiarite poi il tempo sul Piemonte tornerà a peggiorare, con precipitazioni che avranno carattere di rovescio tra venerdì e sabato.



