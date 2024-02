Festeggiare Pasqua alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

In occasione della Pasqua, il 23 e 24 marzo la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà l'evento 'Pasqua è reale' nelle storiche Scuderie della residenza sabauda, patrimonio dell'Unesco. In programma, l'allestimento di un villaggio pasquale ricco di attività per le famiglie, con una mostra mercato di dolci pasquali d'autore: il ricavato della vendita andrà a finanziare le associazioni solidali dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino: Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici e Associazione Forma, che saranno presenti alla manifestazione. I prodotti oggetto della vendita benefica, pezzi unici artigianali realizzati dai prestigiosi Maestri del Gusto, sono donati dai produttori.

La manifestazione prevede anche spettacoli teatrali e degustazioni guidate, laboratori creativi per adulti e bambini, attività ludiche e di intrattenimento, e disponibilità di street food. L'ingresso è gratuito per il mercatino pasquale e l'area street food; a pagamento per la mostra dei dolci d'autore, gli spettacoli, le degustazioni, le attività ludiche e di intrattenimento e la visita della Reggia.



