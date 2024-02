Calcio: Juve; allenamento con 400 tifosi, Kean in gruppo

La Continassa ha riaperto i cancelli e circa 400 tifosi invitati dal club hanno potuto assistere alla seduta della Juventus a porte aperte. I bianconeri proseguono così la marcia di avvicinamento alla trasferta di Napoli, in programma nel posticipo di domenica sera al 'Maradona'. Le condizioni di Kean continuano a migliorare e l'attaccante si è unito al resto del gruppo, anche se la sensazione è che possa rientrare soltanto per la sfida del 10 marzo contro l'Atalanta.

Il tecnico Allegri inoltre non può contare su altre cinque pedine: Danilo, Perin, De Sciglio, Mckennie, Rabiot sono fermi ai box e hanno svolto un lavoro personalizzato.



