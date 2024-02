Bella Thorne entra nel cast di Bunny Man, a Torino per girare

Bella Thorne entra nel cast di Bunny - Man, cinecomic prodotto dalla TaTaTu di Andrea Iervolino focalizzato sulla lotta alla violenza di genere. Bunny - Man infatti è un multimilionario che si muove nell'anonimato indossando una maschera da coniglio, un supereroe spinto dal desiderio di vendicare sua sorella, morta suicida dopo una violenza le cui immagini sono finite in Rete.

Dopo Mike Tyson, star internazionale giunto recentemente in Italia per girare delle scene del film all'interno del quale interpreterà se stesso, alla squadra si aggiunge anche la protagonista di Famous in Love e di Il Sole a Mezzanotte, che all'interno di Bunny - Man ricoprirà il ruolo di Jackie, confidente e migliore amica di Bunny - Man.

Realizzato al 95% in virtual production, la maggior parte del film verrà girato presso la sede dislocata di Tuscany Film Studios a Torino, dove la Thorne è sbarcata nei mesi scorsi proprio per prendere parte a questo progetto.

"Sono molto fiero di poter annunciare ufficialmente l'ingresso di un'attrice talentuosa come Bella Thorne all'interno del cast di Bunny - Man" commenta Andrea Iervolino, ceo di Ilbe, di TaTaTu e fondatore dei Tuscany Film Studios. "La sua presenza nella squadra dimostra quanto i progetti legati ai Tuscany Film Studios e alla produzione cinematografica in digitale siano attrattivi per i talenti dello star system internazionale, e quanto siano importanti per rilanciare l'Italia, e la città di Torino, nel mondo".

Annunciati nell'estate 2023, i Tuscany Film Studios andranno a costituire un polo cinematografico indipendente: un investimento di 50 milioni di euro per la realizzazione entro il 2024 di studi tecnologicamente avanzati comprensivi del Virtual Set più grande d'Italia e di un primo 360 studio per produzioni in live action.



