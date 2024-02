Alessandrino monitorato per il maltempo, sorvegliato torrente

Il territorio della provincia alessandrina è stato monitorato, anche nella notte, per l'ondata di maltempo. Nel Monferrato, sorvegliato speciale è il torrente Rotaldo, in territorio di Occimiano. Il comitato 'Bosco libero dal nucleare' punta intanto i riflettori sull'allagamento della strada nella zona dichiarata idonea a ospitare il Deposito nazionale di rifiuti nucleari tra il paese e Novi Ligure.

Ricordando come non sia la prima volta che succede, gli attivisti si chiedono sui social: "Secondo voi è davvero così idonea? Giù le mani dalla nostra terra!".

Nel capoluogo, polizia locale e protezione civile impegnate sono state impegnate nel controllo dell'area e del piano viabile tra il ponte sulla Bormida della provinciale 183 e il vicino comune di Casalcermelli, all'altezza dell'intersezione con la provinciale 181.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA