Agenzia dogane dona 28 tonnellate pellet a vigili fuoco Torino

L'Agenzia delle dogane ha donato 28 tonnellate di pellet confiscato al vigili del fuoco di Torino, che potranno utilizzarlo conseguendo un risparmio di spesa per il riscaldamento dei distaccamenti permanenti e volontari presenti nei territori montani della provincia.

L'accordo è stato ufficializzato con la firma della dirigente dell'ufficio delle dogane di Torino, Anna Maria Campanella, e del comandante dei vigili del fuoco del capoluogo piemontese, Vincenzo Bennardo. Ottenuto il nulla osta della procura di Torino, i funzionari del reparto antifrode dell'ufficio della dogane torinese hanno consegnato ai pompieri il biocombustibile solido stoccato in un deposito in un comune dell'hinterland torinese. Il combustibile ecologico era stato sequestrato a seguito di un'operazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) che aveva scoperto una partita di pellet di legno contraffatto pronto per essere messo in commercio. L'autorità giudiziaria competente, a chiusura del procedimento penale, aveva disposto la confisca del biocombustibile, passato quindi definitivamente nella disponibilità dello Stato. Le operazioni di movimentazione e di consegna del pellet sono state effettuate dopo la valutazione della qualità del combustibile e a seguito di specifiche analisi radiometriche sul prodotto, come previsto dalla normativa di riferimento.

L'iniziativa, viene spiegato, s'inserisce nel più ampio contesto della ricerca di obbiettivi di sostenibilità e di promozione di modelli di consumo consapevoli anche per la pubblica amministrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA