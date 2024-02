Quasi 5.000 imprese in meno di 10 anni fa a Torino, più servizi

Torino ha perso quasi 5.000 imprese rispetto a dieci anni fa. Nascono sempre meno aziende, mentre crescono quelle di servizi alle imprese e alle persone, come agenzie pubblicitarie e consulenti professionali, aziende che si occupano di servizi di richiesta certificati e disbrigo pratiche, imprese di pulizia, servizi finanziari. Diminuiscono i giovani e le donne che avviano attività imprenditoriali. E' il quadro che emerge dai dati della Camera di Commercio di Torino relativi alla natimortalità imprenditoriale torinese nel 2023, presentati a Palazzo Birago.

Sono 222.538 le attività registrate a Torino e in provincia, con un tasso di crescita positivo per il quinto anno consecutivo (0,45%), benché ridimensionato rispetto al biennio precedente e a cavallo fra il tasso di crescita regionale (0,19%) e quello italiano (0,70%). Rispetto a dieci anni fa sono 4.670 in meno, in calo del -2,1%. Le nuove iscrizioni si attestano ai minimi storici degli ultimi 15 anni, mentre è in lieve aumento il tasso di sopravvivenza, superiore a quello delle altre città italiane.

Bene le imprese straniere e le artigiane, in calo quelle femminili e soprattutto quelle giovanili. Nel 2023 ancora giù commercio e industria tradizionale, in aumento i servizi. Stessa dinamica analizzando gli ultimi 10 anni: si va verso una costante crescita dei servizi e un ridimensionamento dei settori tradizionali.

"Per il 2023 registriamo un tasso di crescita imprenditoriale ancora positivo, anche se le nuove iscrizioni sono al livello minimo mai registrato negli ultimi 15 anni.

Continua la crisi del commercio e la contrazione dell'industria tradizionale, ma si conferma, anche guardando i dati degli ultimi 10 anni, la progressiva virata del tessuto torinese verso i settori dei servizi. Preoccupa il marcato calo delle imprese giovanili: ricordo che per chi vuole aprire un'impresa sono numerosi i servizi di consulenza offerti dall'ente camerale, tutti rigorosamente gratuiti" commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio Torino.



