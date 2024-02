Muore a 12 anni, domani fiaccolata a Castiglione Torinese

La procura di Ivrea (Torino) ha conferito al medico legale Alessandro Marchesi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Vincenzi, il 12enne di Castiglione Torinese morto mercoledì scorso all'ospedale Regina Margherita di Torino.

L'esame verrà condotto in giornata e servirà a fare luce sulle cause del decesso del ragazzino, tre volte visitato e dimesso dall'ospedale di Chivasso nel giro di due giorni. La procura di Ivrea indaga per omicidio colposo contro ignoti.

Domani alle 18, nel piazzale della scuola Enrico Fermi di Castiglione Torinese è prevista una fiaccolata in ricordo del 12enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA