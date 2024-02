Mamma di una vittima del Mottarone, 'noi condannati a vita'

di Marco Gritti Ciò che le resta è una vita "solo di rabbia e di dolore per come sono andate le cose", e cioè per aver perso la figlia di 27 anni, morta insieme al fidanzato mentre saliva in funivia in cima al Mottarone. Così l'ha definita Vincenza Minutella, la mamma di Silvia Malnati, una delle 14 vittime dell'incidente avvenuto il 23 maggio del 2021, entrando oggi alla Casa della Resistenza di Verbania, dove si svolge l'udienza preliminare del processo. "Alla fine i condannati siamo noi - ha detto ai giornalisti la donna -. Siamo condannati a vita perché la nostra vita decisamente non c'è più". Nonostante il risarcimento ottenuto, e pur non avendo fatto richiesta di costituzione di parte civile, la signora ha assicurato che sarà sempre in aula: "Abbiamo seguito tutto dall'inizio, anche stando male perché sono cose che fanno male, e arriveremo fino in fondo, sperando che finisca tutto presto".





