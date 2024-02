Investito e ucciso da treno, sarebbe ospite comunità minori (2)

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, dopo avere constatato il decesso ed è arrivata anche anche la Polfer per i rilievi del caso, oltre ai volontari della protezione civile di Felizzano, Quattordio e Solero per l'evacuazione del convoglio protagonista dell'investimento. Il treno che ha investito la persona è rimasto infatti ovviamente fermo per permettere gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria e la circolazione è stata prima sospesa e resta ancora fortemente rallentata tra Felizzano e la vicina Solero.

I treni Intercity e Regionali, secondo quanto rende noto Trenitalia, possono registrare ritardi fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I disagi riguardano la linea Torino-Genova e in particolare l'Intercity che sarebbe dovuto arrivare da Torino nel capoluogo ligure alle 8.03 e quello da Genova con arrivo previsto a Torino alle 8.45. L'intercity da Genova in arrivo a Torino alle 11.15 è stato cancellato.



