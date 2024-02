Ex Ilva: ministro Urso a Novi Ligure il 9 marzo

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sarà in visita a Novi Ligure (Alessandria), sabato 9 marzo, per incontrare i lavoratori dell'ex Ilva insieme al neo commissario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, e ai commissari straordinari di Ilva.

Lo comunicano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore al lavoro Elena Chiorino che "da mesi seguono la vicenda in costante contatto con il ministero e con i lavoratori".

La riunione con il ministro "rappresenta un importante momento di confronto con il territorio e i lavoratori oltre che il riconoscimento che quello dell'ex Ilva non è solo un problema di Taranto, ma - proseguono Urso e Chiorino - un tema nazionale che coinvolge anche il Piemonte, come la Regione ha sempre sostenuto nelle interlocuzioni con il governo, durante l'audizione in Senato e nei lavori del tavolo di crisi permanente che abbiamo insediato proprio a Novi Ligure".

Il tavolo si riunirà, come già previsto, il 1° marzo "e sarà fondamentale per preparare il confronto con il ministro" spiegano Cirio e Chiorino.



