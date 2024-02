Bonus di 250 euro a tutti i dipendenti dei supermercati Borello

Fiorenzo Borello, fondatore e responsabile dell'omonima catena di supermercati, ha destinato un bonus di 250 euro a tutti i suoi 750 dipendenti, in aggiunta allo stipendio mensile. Le famiglie, da un lato, devono barcamenarsi con i prezzi in aumento. Si tratta, in totale, di 200mila euro detassati e dunque tutti usufruibili. "Per l'azienda è stato un impegno non di poco conto, ma i nostri 750 collaboratori sono una vera e propria famiglia. - spiega Fiorenzo Borello - Quindi, considero questa scelta non una spesa bensì un investimento sulle risorse umane, un piccolo aiuto per affrontare più serenamente la quotidianità".

La catena piemontese di supermercati, creata circa 50 anni fa, non è nuova a iniziative di carattere sociale. Numerose sono le sue attività in collaborazione con le realtà locali del volontariato, dell'associazionismo, dello sport e della cultura.

E già durante il periodo Covid Borello Supermercati aveva destinato ai dipendenti un contributo straordinario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA