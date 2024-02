Mottarone: mamma di una vittima: 'Noi siamo condannati a vita'

"Alla fine i condannati siamo noi, siamo condannati a vita perché la nostra vita non c'è più.

La nostra vita è solo di rabbia e di dolore per come sono andate le cose. Spero che finisca tutto presto". Lo ha detto Vincenza Minutella, la mamma di Silvia Malnati, una delle 14 vittime del Mottarone, entrando alla Casa della Resistenza di Verbania dov'è in corso l'udienza preliminare. "Abbiamo sempre seguito tutto, anche stando male, e arriveremo fino in fondo - ha proseguito -.

Saremo sempre presenti, per Silvia" ha aggiunto la signora, che non è tra gli undici che lo scorso gennaio ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile.

