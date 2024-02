Unc, 'con il mix di rincari trasporti sono diventati un lusso'

C'è un mix nel costo dei trasporti che "fa diventare un lusso spostarsi", in Piemonte. Lo afferma l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regione dell'Unione nazionale consumatori. "A farne le spese - sottolinea il legale - sono soprattutto le fasce deboli, già penalizzate, a causa dell'inflazione, nell'acquisto di beni alimentari e di prima necessità". Tra le voci del caro-trasporti Patrizia Polliotto indica il costo delle assicurazioni, "con il +30% delle polizze Rc auto, soprattutto nelle province di Torino, Biella e Cuneo, per un incremento medio complessivo di spesa annua pro capite stimato attorno ai 350 euro in più".

A gravare sono "anche - aggiunge la presidente del comitato regionale Unc - fattori concomitanti quali caro-carburanti, caro-autostrade e caro-manutenzione automezzi: aspetti che destano sempre maggiore preoccupazione in singoli e famiglie, stante anche l'incremento dei costi di ricambi legati all'impennata di materie prime e logistica deputata alla loro consegna"



