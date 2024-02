Osservatorio Fmpi, serve un cambio di passo nelle infrastrutture

Per la crescita delle pmi piemontesi "è urgente il rilancio delle infrastrutture, per evitare il rischio di isolamento". Lo afferma Luca Pantanella, presidente dell'Osservatorio Economico Fmpi, che in Piemonte conta oltre 500 imprese su un totale di 6mila in Italia.

"Specie nei territori strategici per turismo ed enogastronomia serve un cambio di passo. - dice Pantanella - Stimiamo che opere risolutive come il completamento della Asti-Cuneo incrementerebbero in media di circa il 40% i volumi di scambio in termini di ricavi lordi, rinvigorendo l'intera filiera di food e accoglienza, data la crescente richiesta. Idem dicasi per la Tav, che sta al Piemonte come il Ponte sullo Stretto alla Sicilia, la quale massimizzerebbe di un buon 70% la circolazione dei prodotti di eccellenza delle pmi nell'Ovest Europa, la resa economica del micro tessuto produttivo regionale e la creazione di nuova occupazione".

Il miglioramento della rete di collegamenti "è essenziale per attrarre investitori stranieri che ci considerano un'opportunità, seppur frenati da elementi oggettivi quali burocrazia, tasse e lacune viarie", conclude Pantanella.



