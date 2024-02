Neve a quote collinari, resta l'allerta gialla

Resta valida anche domani l'allerta gialla sul Piemonte meridionale e settentrionale per le nevicate a quote collinari "con possibili disagi alla viabilità e rischio idrogeologico nelle zone di confine con la Liguria". Lo segnala Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nell'aggiornamento del bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica diffuso nella tarda mattinata di oggi.

Per tutta la giornata di lunedì 26 febbraio sono previste "precipitazioni diffuse, più intense sul settore orientale della regione e al confine con la Liguria"; domani "precipitazioni più diffuse dal pomeriggio".



