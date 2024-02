La storia 'Oltre il manicomio' a Torino dal 1 al 15 marzo

La storia della psichiatria, dagli albori, passando per i lager nazisti, i gulag sovietici, l'introduzione degli esperimenti di psicochirurgia e l'elettroshock, la Riforma Basaglia degli Anni Settanta, fino alle nuove tendenze socio-terapeutiche dei giorni nostri, è l'iniziativa culturale alla settima edizione, che verrà ospitata al Palazzo della Luce in Via Bertola 40 dal 1 al 15 marzo, con il titolo "Oltre il manicomio: Cure disperate, per quale futuro?".

La mostra storica si sviluppa attraverso documentari fotografici e audiovisivi, che aiutano il visitatore a comprenderne i contenuti, è a ingresso gratuito e consente strutturalmente l'accesso ai portatori di handicap. Quest'anno si arricchisce di una rassegna fotografica in quindici totem che mostrano, attraverso una selezione di foto storiche d'archivio del Ccdu (Comitato dei cittadini per i diritti umani), com'era la situazione dei manicomi italiani negli Anni Novanta; quasi quindici anni dopo la chiusura ufficiale dei manicomi voluta con la legge Basaglia. Associato alla rassegna fotografica un libro, "Oltre il Manicomio" di Roberto Cestari, raccoglie una settantina di foto storiche, scattate in vari manicomi italiani negli Anni Novanta, e le testimonianze di coloro che parteciparono alle ispezioni parlamentari dell'epoca. Un viaggio, accompagnato da numerosi scatti fotografici, che porta dalla reclusione manicomiale sino ai giorni nostri.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Terra di Libertà Odv (organizzazione di volontariato) attiva sul territorio piemontese dal 2001, regolarmente iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione della Provincia di Torino, con lo scopo di contribuire al miglioramento dell'istruzione, dell'educazione e della divulgazione dei diritti umani e dal comitato dei cittadini per i diritti umani Odv, organo di vigilanza sulla tutela dei diritti umani nel campo della salute mentale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA