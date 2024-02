Gdf di Asti sequestra 6mila prodotti per Carnevale non a norma

La guardia di finanza di Asti ha sequestrato oltre seimila prodotti tra maschere e costumi di Carnevale in due negozi di Asti e Nizza Monferrato, nell'ambito di un'intensificazione dei controlli in occasione della festività. I responsabili delle attività sono stati segnalati alla Camera di commercio e rischiano sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro, per prodotti non a norma.

I finanzieri di Asti, insieme alla tenenza di Canelli, hanno anche concluso undici controlli in altrettante imprese (settori ristorazione, agricolo e della vendita al dettaglio) a contrasto del lavoro sommerso e per la verifica del regolare assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, che hanno consentito di rilevare la presenza di sette lavoratori dipendenti impiegati in nero e di due irregolari, su un totale di trenta dipendenti. Nei confronti di un'impresa controllata è stata accertata la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% di quello presente sul posto, fatto che ha comportato anche la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale.



