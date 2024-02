Filarmonica Trt celebra 20 anni, giornata di musica in città

La Filarmonica Trt festeggia i vent'anni con un regalo alla città di Torino: mercoledì 28 febbraio dalle 8,30 alle 18,30 i musicisti porteranno i brani più belli fuori dal Teatro Regio che tradizionalmente ne ospita i concerti, in mezzo alle persone, in luoghi iconici della città. Andranno a Porta Susa, a Porta Nuova, nei mercati di piazza Foroni, Porta Palazzo, via Onorato Viglian, Santa Rita, al centro commerciale Lingotto, alla Nuvola Lavazza, alle biblioteche civiche Villa Amoretti e don Milani, al Mercato Centrale e alla Galleria Subalpina. Per la serata di lunedì 4 marzo, invece, sul podio del Regio ci sarà un direttore di fama internazionale, Yutaka Sado.

"La nostra è una realtà che ha avuto un'evoluzione importante, nata con l'idea di migliorare il livello artistico musicale dei nostri orchestrali fino a essere ciò che è oggi, con una sua logica di formazione e con un programma allargato in grado di coinvolgere sempre di più non solo la città, ma anche gli stakeholder e gli studenti delle scuole", spiega Giuseppe Lavazza, presidente della Filarmonica Trt.

Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio sottolinea la sua "piena condivisione" dello spirito "che porterà i musicisti a regalare alla città preziosi momenti musicali. Un desiderio di maggior apertura e coinvolgimento nel quale credo fermamente e che rappresenta la mia idea di Teatro".

"Sono lieta di festeggiare i vent'anni di attività della Filarmonica Trt - spiega l'assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia - i cui esiti di altissimo valore artistico sono sotto gli occhi di tutti. Con la ricchezza e la varietà dei suoi programmi, accompagnati da grandi direttori, la Filarmonica Trt contribuisce a fare di Torino un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale e internazionale.





