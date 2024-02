Eredità Agnelli, al Riesame le carte con le firme di Marella

È stata fissata per mercoledì al Palazzo di giustizia di Torino, davanti al Tribunale del Riesame, l'udienza sui sequestri disposti dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti titolari dell'inchiesta sulla presunta dichiarazione fraudolenta sulla denunce dei redditi di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, del 2018 e 2019.

Gli avvocati di John Elkann e del commercialista di famiglia Gianluca Ferrero, indagati insieme al notaio svizzero che aveva curato l'eredità di Donna Marella, Urs Robert Von Gruenigen, avevano presentato un ricorso per vizio di motivazione, contestando, come afferma il quotidiano Corriere della Sera, la pertinenza tra la contestazione della presunta residenza fittizia di Caracciolo in Svizzera e la mole di atti e dispositivi elettronici prelevati e copiati nelle perquisizioni fatte il 7 febbraio scorso dalla guardia di finanza. Tra i documenti in mano ai magistrati c'è anche la consulenza grafologica che indica come "ragionevolmente apocrife" le firme di Marella su alcuni documenti considerati di rilievo, come le aggiunte testamentarie. La consulenza grafologica è stata effettuata a partire dalle fotocopie, ma ora ne è stata disposta una seconda su alcuni documenti originali, tre tra i 14 che la procura stava cercando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA