Chiusa per neve la statale della Maddalena da Argentera

La strada statale 21 della Maddalena è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Lo riferisce l'Anas in una nota, spiegando che la chiusura è stata disposta per via dell'interdizione al traffico istituita dal gestore francese lungo la Rd900, proseguimento in Francia della statale 21, a causa dell'intensa nevicata.

A causa della precipitazione nevosa in atto i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate che transitano sulla statale 21 della Maddalena sono provvisoriamente indirizzati in uscita all'altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700). Tale attività di regolazione del transito dei mezzi pesanti, viene spiegato, è adottata per prevenire blocchi della circolazione come previsto dall'ordinanza Anas 622/2023.

I mezzi sgombra-neve e il personale Anas sono al lavoro sulla statale per garantirne la percorribilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA