Auto Moto Turin Show, apertura biglietteria e anticipazioni

Apre alle 17.30 di lunedì 26 febbraio la biglietteria della prima edizione di Amts - Auto Moto Turin Show, dal 19 al 21 aprile a Lingotto Fiere di Torino, un momento di incontro per appassionati, collezionisti, curiosi e professionisti del settore automobilistico e motoristico.

L'evento, organizzato da Gl events Italia, nasce dal gemellaggio con l'omonimo show ungherese, Amts - Auto Moto Tuning Show.

Negli spazi dell'ex stabilimento Fiat e all'interno dell'Oval si incontreranno auto classiche e new car, supercar e auto preparate da tuners, moto e youngtimer. Durante l'evento si alternano momenti di entertainment e pura adrenalina, con gare ed esibizioni in pista, a momenti di approfondimento con conferenze moderate da esperti. Per il pubblico in palio una Fiat 500 Hybrid.

"Siamo orgogliosi di aver portato a Torino Amts - Auto Moto Turin Show che, rispondendo all'auspicio espresso dal territorio, ci consente di celebrare la storica vocazione di Torino per l'automotive, rinnovandola attraverso uno sguardo innovativo, inclusivo e globale, che contraddistingue le proposte di Gl events Italia. La collaborazione con Amts Ungheria, evento di punta nel nostro portfolio, sottolinea l'importanza di creare ponti internazionali che arricchiscano e valorizzino ulteriormente il patrimonio e l'offerta della città" afferma Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia. "Siamo molto felici che una città come Torino torni a credere nel settore automotive e soprattutto sulla grande passione che anima espositori, partecipanti e visitatori di eventi come il nuovo Auto Moto Turin Show. Il Lingotto si conferma una location significativa e suggestiva, dove la storia dei motori è davvero di casa. Per questo abbiamo deciso di aderire con entusiasmo alla prima edizione della kermesse. Asi, ente di riferimento nazionale per il settore del motorismo storico, sarà rappresentata dai propri club federati, veri custodi della cultura e dei veicoli più prestigiosi, che saranno esposti all'Auto Moto Turin Show in un grande spazio dedicato" commenta Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA